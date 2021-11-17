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Дуда про розмову Меркель і Лукашенка: Польща не визнає жодних домовленостей

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Німеччини Ангели Меркель та Олександра Лукашенка.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

"Коротко, Польща не визнає ніяких домовленостей, які будуть досягнуті, як то кажуть, над нашою головою. Якщо будуть досягнуті якісь домовленості, які будуть обов'язковими для Польщі і польської влади, або які польська влада буде якимось чином виконувати, то це будуть домовленості, які будуть досягнуті виключно нам", - заявив Дуда.

Він також підкреслив, що Польща має право вирішувати за себе.

"Ми - суверенна держава, яка має право вирішувати за себе, і ми будемо виконувати цей закон беззастережно", - сказав Дуда.

Нагадавши, телефонна розмова Меркель і Лукашенко відбувся 15 Листопада. В ході нього Лукашенко просив визнати його президентом Білорусі і скасувати санкції проти країни.

Крім того, сьогодні Меркель і Лукашенко знову здзвонилися. За підсумками бесіди вони домовилися продовжити контакти для вирішення міграційної кризи на кордоні.

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Анджей ДудаАнгела Меркель