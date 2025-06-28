Дуда приїхав до Києва з прощальним візитом

Президент Польщі Анджей Дуда у День Конституції України, 28 червня, приїхав до Києва. Це його прощальний візит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
Глава МЗС зустрів Дуду на Центральному залізничному вокзалі у Києві зранку 28 червня.
"Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною", - зазначив Сибіга.
Анджей Дуда приїхав до України у символічну дату - День Конституції. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Фото: Дуда приїхав до Києва (x.com/andrii_sybiha)
Варто зазначити, що це найімовірніше прощальний візит Анджея Дуди до України. У серпні він покине пост президента Польщі.
На початку червня Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду до України до завершення його повноважень. Той підтвердив, що приїде з прощальним візитом.
Анджей Дуда обіймав пост президента Польщі з 2015 року. Він був президентом два терміни поспіль. Наступником Дуди на посаді президента Польщі стане Кароль Навроцький. Він має вступити на посаду 6 серпня.
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