Дуда приїхав до Києва з прощальним візитом

Варто зазначити, що це найімовірніше прощальний візит Анджея Дуди до України. У серпні він покине пост президента Польщі.

На початку червня Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду до України до завершення його повноважень. Той підтвердив, що приїде з прощальним візитом.

Анджей Дуда обіймав пост президента Польщі з 2015 року. Він був президентом два терміни поспіль. Наступником Дуди на посаді президента Польщі стане Кароль Навроцький. Він має вступити на посаду 6 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.