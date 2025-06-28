Дуда приехал в Киев с прощальным визитом

Стоит отметить, что это вероятнее всего прощальный визит Анджея Дуды в Украину. В августе он покинет пост президента Польши.

В начале июня Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду в Украину до завершения его полномочий. Тот подтвердил, что приедет с прощальным визитом.

Анджей Дуда занимал пост президента Польши с 2015 года. Он был президентом два срока подряд. Преемником Дуды на посту президента Польши станет Кароль Навроцкий. Он должен вступить в должность 6 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.