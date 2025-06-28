Дуда приехал в Киев с прощальным визитом

Президент Польши Анджей Дуда в День Конституции Украины, 28 июня, приехал в Киев. Это его прощальный визит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Анджей Дуда приехал в Украину в символическую дату - День Конституции. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"Президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии. Мы благодарны ему и всем полякам, которые продемонстрировали настоящую солидарность с Украиной", - отметил Сибига.

Стоит отметить, что это вероятнее всего прощальный визит Анджея Дуды в Украину. В августе он покинет пост президента Польши.

В начале июня Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду в Украину до завершения его полномочий. Тот подтвердил, что приедет с прощальным визитом.

Анджей Дуда занимал пост президента Польши с 2015 года. Он был президентом два срока подряд. Преемником Дуды на посту президента Польши станет Кароль Навроцкий. Он должен вступить в должность 6 августа.

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