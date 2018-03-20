Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Дуда не візьме участі у відкритті ЧС-2018 з футболу в Росії

НовиниПолітика    20.03.2018 - 14:36
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Президент не поїде на відкриття мундіалю в Москву

Президент Польщі Анджей Дуда не візьме участь у відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії. Про рішення глави держави повідомив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає "Польське радіо".

"Президент не поїде на відкриття мундіалю в Москву. Причини очевидні", - сказав Кшиштоф Щерський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дуда не буде вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах у Російській Федерації.

Щерський зазначив, що, на думку Дуди, зараз не найкращий час для привітань. Разом з тим, Щерський допустив, що Дуда може відправити Путіну вітання, коли він вступить на посаду.

"Президент думає, що це не гарний час для привітань.Тим більше, що Польща не брала участі в цих виборах, і зазвичай ті, хто програє вибори, вітають... У нас поки немає офіційних результатів", - заявив він.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Яценюк закликав до створення українсько-польської коаліції Ісландія не виключає бойкот ЧС-2018 з футболу в Росії
Теги: Польша, ЧМ-2018, Анджей Дуда
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top