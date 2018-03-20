Дуда не візьме участі у відкритті ЧС-2018 з футболу в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда не візьме участь у відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії. Про рішення глави держави повідомив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає "Польське радіо".

"Президент не поїде на відкриття мундіалю в Москву. Причини очевидні", - сказав Кшиштоф Щерський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дуда не буде вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах у Російській Федерації.

Щерський зазначив, що, на думку Дуди, зараз не найкращий час для привітань. Разом з тим, Щерський допустив, що Дуда може відправити Путіну вітання, коли він вступить на посаду.

"Президент думає, що це не гарний час для привітань.Тим більше, що Польща не брала участі в цих виборах, і зазвичай ті, хто програє вибори, вітають... У нас поки немає офіційних результатів", - заявив він.