Дуда приехал в Киев для участия в Крымской платформе

Отмечается, что Дуда приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.

Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны. Предыдущие встречи проходили 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.