RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда приїхав до Києва для участі в Кримській платформі

Фото: президент Польщі Анджей Дуда в Києві (twitter.com/prezydentpl)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва. Серед іншого, він візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення канцелярії польського президента в Twitter.

Зазначається, що Дуда приїхав до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського.

У ході візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями, присвячені ситуації в Україні, підтримці у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двосторонньому співробітництву.

Візит Дуди проходить напередодні Дня Незалежності України і є п'ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року і третьою з початку війни. Попередні зустрічі проходили 20-21 січня в Польщі і 23-24 лютого, 13 квітня і 21-22 травня в Києві.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час повномасштабного вторгнення на територію України Росія порушила табу, яке було межею безпеки з часів Другої світової війни.

За словами Дуди, Росія має програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаАнджей ДудаКримська платформаВізит в УкраїнуВійна Росії проти України