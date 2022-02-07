UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дуда предложил пригласить Украину на встречу перед саммитом НАТО

Автор: Александр Мороз

Президент Польши Анджей Дуда предлагает пригласить Украина на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде. По его словам, Альянс должен показать Киеву, что не бросает его на произвол судьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его совместный брифинг с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается предстоящего саммита НАТО. Я предложил генеральном секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы", - заявил Дуда.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со Столтенбергом обсуждал возможное участие украинской делегации в июньском саммите НАТО.

Он также говорил, что во время саммита 2022 года Украина потребует от Альянса конкретной даты, когда она сможет стать равноправным членом НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОУкраинаАнджей Дуда