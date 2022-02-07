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Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед самітом НАТО

Автор: Олександр Мороз

Президент Польщі Анджей Дуда пропонує запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО в Мадриді. За його словами, Альянс повинен показати Києву, що не кидає його на призволяще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його спільний брифінг з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Що стосується майбутнього саміту НАТО. Я запропонував генеральному секретарю провести зустрічі Україна-НАТО і Грузія-НАТО... Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на зустріч глав держав НАТО і на таку ж зустріч запросити Україну. Ми повинні показати, що не кидаємо їх напризволяще", - заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі Столтенбергом обговорював можлива участь української делегації в червневому саміті НАТО.

Він також говорив, що під час саміту 2022 року Україна вимагатиме від Альянсу конкретної дати, коли вона зможе стати рівноправним членом НАТО.

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НАТОУкраїнаАнджей Дуда