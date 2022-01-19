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Украину могут пригласить на саммит НАТО: Зеленский обсудил это с генсеком альянса

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Киев, Среда 19 января 2022 16:16
Украину могут пригласить на саммит НАТО: Зеленский обсудил это с генсеком альянса Фото: Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили возможное участие украинской делегации в июньском саммите НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!", - отметил он.

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году.

Сегодня в МИД России заявили, что в части их требований по "гарантиям безопасности" по НАТО российской стороне хватит юридических обязательств США о том, что они не будут голосовать за вступление Украины в альянс.

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