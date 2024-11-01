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Сікорській відповів на закиди Зеленського щодо МіГ-29

П'ятниця 01 листопада 2024 13:09
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Сікорській відповів на закиди Зеленського щодо МіГ-29 Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Варшава зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша держава. Водночас Польща залишається прифронтовою країною, у зв'язку з чим загроза існує й для неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського, якого цитує Polsat News.

Як відзначив Сікорський, Захід вже надав Україні допомогу у розмірі 217 мільярдів доларів.

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям, пропорційно до ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна", - зауважив він.

Також він додав, що Польща також є прифронтовою країною, якій загрожує Росія, у зв'язку з чим "не все можливо".

Що передувало

Вчора, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом громад та районів на Закарпатті заявив, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

За його словами, він домовлявся з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, про те, щоб Польща отримала поліцейську місію.

"Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх", - пояснив він та зауважив, що після розмови зі Столтенбергом Варшава так й не передала літаки Україні.

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