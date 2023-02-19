Дуда пояснив, у чому складність передачі Україні винищувачів F16 від Польщі

Він зазначив, що рішення про передачу літаків Україні нелегке для Польщі.

Дуда пояснив, що у країни все ще є деякі літаки радянських часів, що були куплені в Радянського союзу або у Німеччини, коли армія Німецької Демократичної Республіки припинила своє існування, а її обладнання можна було взяти на озброєння.

Тоді Польща отримала сучасні за тодішніми мірками літаки Міг-29. Частина з них все ще перебувають на озброєнні польської армії.

До того ж, у Польщі є F16, які були придбані у США в рамках модернізації польських Військово-повітряних сил.

"Цих літаків всього 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносцю 100 літаків. Тобто потенціалу в нашої країни небагато", - сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що країна також замовила в США дві ескадрильї F3 та купує сучасні винищувачі з Південної Кореї. Вони мають бути у Польщі наприкінці цього року.

"Але це майбутнє, а сьогодні факти такі, що нам не вистачає F16, які чудово захищають наш повітряний простір. Тому відмова від будь-якого з цих літаків - це дуже серйозне рішення, враховуючи, що вони потребують серйозного та дорогого обслуговування. Тому ми не виключаємо, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО", - сказав Дуда.

Нагадаємо, Польща готова передати Україні свої літаки F-16, але лише в координації з НАТО.

Польща також може передати Україні винищувачі Міг-29 лише в рамках коаліції.

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