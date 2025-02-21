Дуда планує зустрітися з Трампом у Вашингтоні, - ЗМІ

Не лише Дуда планує зустрітися з Трампом

Нагадаємо, раніше французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що президент Франції Еммануель Макрон може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом уже в понеділок, 24 лютого.

Пізніше президент Франції підтвердив плани відвідати Вашингтон. За словами Макрона, він хоче переконати президента США в тому, що його інтереси збігаються з європейськими, "що б він не думав".

"Я скажу йому: "У глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твоя фішка", - уточнив Макрон.

Також наступного тижня Вашингтон також відвідає прем'єр Британії Кір Стармер. Згідно з чутками у ЗМІ, він має представити Трампу ідею про відправлення європейських військ до України.

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