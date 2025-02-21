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Дуда планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне, - СМИ

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 22 февраля, посетит Вашингтон. Он планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По информации издания, встреча Дуды и Трампа может состояться в Белом доме или на Конференции консервативных политических действий (CPAC) вблизи Вашингтона, где будет выступать американский президент.

Как утверждает PAP, встреча запланирована на 20:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

 

Не только Дуда планирует встретиться с Трампом

Напомним, ранее французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, 24 февраля.

Позже президент Франции подтвердил планы посетить Вашингтон. По словам Макрона, он хочет убедить президента США в том, что его интересы совпадают с европейскими, "что бы он ни думал".

"Я скажу ему: "В глубине души ты не можешь быть слабым перед лицом Путина, это не ты, это не твоя фишка", - уточнил Макрон.

Также на следующей неделе Вашингтон также посетит премьер Британии Кир Стармер. Согласно слухам в СМИ, он должен представить Трампу идею об отправке европейских войск в Украину.

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Соединенные Штаты АмерикиБелый домВашингтонАнджей ДудаДональд Трамп