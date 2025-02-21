Дуда планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне, - СМИ

Не только Дуда планирует встретиться с Трампом

Напомним, ранее французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, 24 февраля.

Позже президент Франции подтвердил планы посетить Вашингтон. По словам Макрона, он хочет убедить президента США в том, что его интересы совпадают с европейскими, "что бы он ни думал".

"Я скажу ему: "В глубине души ты не можешь быть слабым перед лицом Путина, это не ты, это не твоя фишка", - уточнил Макрон.

Также на следующей неделе Вашингтон также посетит премьер Британии Кир Стармер. Согласно слухам в СМИ, он должен представить Трампу идею об отправке европейских войск в Украину.

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