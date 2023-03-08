Дуда про підготовку українських пілотів на винищувачах: важливо і абсолютно необхідно

Збройні сили України хочуть бути на рівні стандартів НАТО, тому вони й захочуть використовувати винищувачі F-16.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Підготовка пілотів для України важлива і абсолютно необхідна", - сказав Дуда.

Зазначимо, що Сполучені Штати працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться для навчання їх літати на винищувачах F-16, повідомили CNN три джерела, обізнані з цього питання.

Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США, де їхні навички перевіряються на льотних тренажерах, щоб з'ясувати, скільки часу їм потрібно, щоб навчитися керувати різними американськими військовими літаками, включаючи F-16.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Крім того, раніше заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

Додамо, що прем'єр Канади Джастін Трюдо раніше заявляв, що Оттава готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

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