Дуда про переміщення "вагнерівців" до Білорусі: дуже негативний сигнал

Передислокація найманців приватної військової компанії "Вагнера" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
"Ми бачимо, що відбувається на Сході. Йде фактична передислокація російських військ, ПВК "Вагнера", до Білорусі разом з її головою Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників", - наголосив глава польської держави.
Як уточнив президент, тому на консультаціях у Гаазі перед самітом НАТО він хоче порушити тему подальшого зміцнення східного флангу Альянсу.
Нагадаємо, минулого тижня ПВК "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожіним вирішили провести спробу державного перевороту в Росії. Приводом для цього став нібито удар по тилових таборах найманців, який "здійснили регулярні війська РФ".
За один день "вагнерівці" взяли під контроль Ростов і почали рух далі на Москву. Але такий штурм швидко зупинився - Пригожину вдалося "домовитися" з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
У результаті зараз засновник ПВК "Вагнера" вже знаходиться на території РБ. Лукашенко зазначав, що він не проти прийняти і найманців Пригожина до своєї армії.
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