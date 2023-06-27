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Дуда о перемещении "вагнеровцев" в Беларусь: очень негативный сигнал

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Передислокация наемников частной военной компании "Вагнера" в Беларусь является очень негативным сигналом для Польши и других стран НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, ЧВК "Вагнера", в Беларусь вместе с ее главой Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести до наших союзников", - подчеркнул глава польского государства.

Как уточнил президент, поэтому на консультациях в Гааге перед саммитом НАТО он хочет поднять тему дальнейшего укрепления восточного фланга Альянса.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, на прошлой неделе ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным решили провести попытку государственного переворота в России. Предлогом для этого стал якобы удар по тыловых лагерях наемников, который "совершили регулярные войска РФ".

За один день "вагнеровцы" взяли под контроль Ростов и начали продвижение дальше на Москву. Но такой штурм быстро остановился - Пригожину удалось "договориться" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В итоге сейчас основатель ЧВК "Вагнера" уже находится на территории РБ. Лукашенко отмечал, что он не против принять и наемников Пригожина в свою армию.

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