Дуда: передані Україні польські танки воюють під Курськом

Польські танки, які були передані України знаходяться на полі битви. Танки PT-91 "Твердий" нині воюють в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

Дуда наголосив, що Польща зі зворушенням спостерігає за тим, як Україна використає надану ними допомогу для одержання перемоги на полі бою.

"Ми зі зворушенням дивимось, як передані нами танки PT-91 "Твердий" на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу та може контратакувати, коли показує, що війна не може бути безкарною", - заявив президент Польщі.