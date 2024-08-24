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Дуда: передані Україні польські танки воюють під Курськом

Польща, Субота 24 серпня 2024 22:45
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Дуда: передані Україні польські танки воюють під Курськом Фото: президент Польщі Анджей Дуда (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Каріна Левицька

Польські танки, які були передані України знаходяться на полі битви. Танки PT-91 "Твердий" нині воюють в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

Дуда наголосив, що Польща зі зворушенням спостерігає за тим, як Україна використає надану ними допомогу для одержання перемоги на полі бою.

"Ми зі зворушенням дивимось, як передані нами танки PT-91 "Твердий" на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу та може контратакувати, коли показує, що війна не може бути безкарною", - заявив президент Польщі.

День незалежності України

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, а це означає, що українці відзначають вже 33 річницю Незалежності України.

З нагоди Дня незалежності України до Києва прибув один з партнерів, а саме - президент Польщі.

Під час урочистого виступу Дуда висловив сподівання, що війна Росії проти України скоро завершиться.

Операція в Курській області

Нагадаємо, що вже кілька тижнів, як військові ЗСУ проводять наступальну операцію в Курській області. Наразі відомо, що під контролем України наразі знаходиться вже понад 90 населених пунктів Росії.

Український президент Володимир Зеленський назвав основні задачі операції в Курській області.

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