Дуда сподівається, що війна Росії проти України скоро завершиться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

У своїй промові на День незалежності України у Києві Дуда висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу.

Президент Польщі зазначив що День незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи. Під час промови він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення.

"Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями", - зауважив Дуда.

Польський президент заявив, що приклад боротьби поляків за свою державність добре підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи мають привести до перемоги, навіть якщо супротивник видається набагато сильнішим.

"Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", - сказав глава Польщі.

Дуда також нагадав, що Польща першою у світі офіційно визнала незалежність України у 1991 році.