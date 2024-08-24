Не карта для переговорів. Зеленський назвав задачі операції в Курській області

Українська операція в Курській області складна. Проте вона йде за планом і приносить свої плоди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, повідомляє РБК-Україна .

"Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити", - сказав президент.

Зокрема, Зеленський нагадав про обмінний фонд, який значною мірою поповнюється завдяки вдалій операції в Курській області.

"Передусім - обмінний фонд, він поповнюється, це позитив. Друге - це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу", - сказав він.

Як пояснив глава держави, курська операція запобігла наступу росіян на Сумську область.

"Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту", - підкреслив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.

"Що стосується всіх цілей операції, я вірю, що вони всі будуть досягнуті. Їх більше, ніж я назвав публічно", - підсумував він.