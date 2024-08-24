Дуда: переданные Украине польские танки воюют под Курском

Польские танки, которые были переданы Украине, находятся на поле битвы. Танки PT-91 "Твердый" сейчас воюют в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

"Мы с умилением смотрим, как переданные нами танки PT-91 "Твердый" на поле битвы защищают Украину, борются в районе Курска, где Украина показывает, что имеет силу и может контратаковать, когда показывает, что война не может быть безнаказанной", - заявил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что Польша с умилением наблюдает за тем, как Украина использует оказанную ими помощь для одержания победы на поле боя.

День независимости Украины

Напомним, что сегодня, 24 августа, это значит, что украинцы отмечают уже 33 годовщину Независимости Украины.

По случаю Дня независимости Украины в Киев прибыл один из партнеров, а именно - президент Польши.

Во время торжественного выступления Дуда выразил надежду, что война России против Украины скоро завершится.

Операция в Курской области

Напомним, что уже несколько недель, как военные ВСУ проводят наступательную операцию в Курской области. Сейчас известно, что под контролем Украины находится уже более 90 населенных пунктов России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал основные задачи операции в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.