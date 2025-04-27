Дуда озвучив свій пріоритет на тлі переговорів Зеленського і Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда висловився про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані 26 квітня. Він назвав, що для нього залишається головним.

Про це РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Polsat News .

"Я сподіваюся, що там (під час зустрічі, - ред) панує особливий дух, який може надихнути на нові рішення та ідеї, що допоможуть покласти край цій війні. Для мене найголовніше - це інтереси Польщі та поляків", - підкреслив він.

Дуда підкреслив, що в інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром.