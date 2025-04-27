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Дуда озвучив свій пріоритет на тлі переговорів Зеленського і Трампа

Польща, Неділя 27 квітня 2025 11:28
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Дуда озвучив свій пріоритет на тлі переговорів Зеленського і Трампа Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Польщі Анджей Дуда висловився про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані 26 квітня. Він назвав, що для нього залишається головним.

Про це РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Polsat News.

"Я сподіваюся, що там (під час зустрічі, - ред) панує особливий дух, який може надихнути на нові рішення та ідеї, що допоможуть покласти край цій війні. Для мене найголовніше - це інтереси Польщі та поляків", - підкреслив він.

Дуда підкреслив, що в інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром.

"Він також дасть нам гарантію, щоб ми могли по-справжньому мирно розвиватися, не побоюючись нападів", - додав польський президент.

Зустріч Зеленського і Трампа

26 квітня у Ватикані відбувся похорон Папи Римського Франциска, який пішов з життя 21 квітня. Тисячі вірян і близько 50 світових лідерів зібралися на церемонію.

Під час заходу відбулася особиста зустріч Зеленського і Трампа - їхня перша розмова після конфлікту в Білому домі 28 лютого.

Передбачалося, що Зеленський і Трамп проведуть переговори і після поминальної церемонії, але пізніше їх скасували.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський назвав розмову з Трампом продуктивною.

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