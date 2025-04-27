Дуда озвучил свой приоритет на фоне переговоров Зеленского и Трампа

Президент Польши Анджей Дуда высказался о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане 26 апреля. Он назвал, что для него остается главным.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на его интервью Polsat News .

"Я надеюсь, что там (во время встречи, - ред) царит особый дух, который может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут положить конец этой войне. Для меня самое главное - это интересы Польши и поляков", - подчеркнул он.

Дуда почеркнул, что в интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром.