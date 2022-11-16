Дуда оцінив можливість повторного інциденту з ракетами в Польщі

Польща не має ознак, які б свідчили про можливість повторення інциденту з ракетами в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Польщі Анджея Дуди.

"Немає явної чи прямо відомої небезпеки для Республіки, для громадян, ми не маємо сигналів про можливість повторення того, що сталося вчора", - заявив Дуда за підсумками засідання Ради нацбезпеки. Він також запевнив мешканців Польщі, що підвищена активність авіації відбувається відповідно до відданих наказів.