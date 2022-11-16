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Дуда оцінив можливість повторного інциденту з ракетами в Польщі

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща не має ознак, які б свідчили про можливість повторення інциденту з ракетами в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Польщі Анджея Дуди.

"Немає явної чи прямо відомої небезпеки для Республіки, для громадян, ми не маємо сигналів про можливість повторення того, що сталося вчора", - заявив Дуда за підсумками засідання Ради нацбезпеки.

Він також запевнив мешканців Польщі, що підвищена активність авіації відбувається відповідно до відданих наказів.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли про падіння російської ракети в селі Пшеводув, яке знаходиться на кордоні з Україною. Внаслідок удару загинули люди.

Пізніше Дуда припустив, що ракета могла бути випущена українськими силами ППО для того, щоб відбити удар РФ.

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