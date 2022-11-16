Дуда оценил вероятность повторного инцидента с ракетами в Польше

У Польши нет признаков, которые бы свидетельствовали о возможности повторения инцидента с ракетами в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Польши Анджея Дуды.

"Нет явной или прямо известной опасности для Республики, для граждан, у нас нет сигналов о возможности повторения того, что произошло вчера", - заявил Дуда по итогам заседания Совета нацбезопасности. Он также заверил жителей Польши, что повышенная активность авиации происходит в соответствии с отданными приказами.