Дуда обратился к нардепам в Раде: полное видео выступления

В воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео полного выступления польского гаранта, опубликованное нардепом Алексеем Гончаренко в Facebook.
"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – заявил президент Польши Дуда во время обращения с трибуны Верховной рады.
По его словам, после Бучи, Бородянки, Мариуполя в Россию не может быть дел, как это было всегда.
Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и поблагодарила украинских защитников.
"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества", - сказал он.
Напомним, накануне польский лидер Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину. Ранее анонсировалось, что он выступит с посланием в Верховной раде как первый глава иностранного государства с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Во время выступления Дуды в Раде присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.