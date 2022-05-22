Дуда звернувся до нардепів у Раді: повне відео виступу

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - заявив президент Польщі Дуда під час звернення з трибуни Верховної ради.

За його словами, після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як це було завжди.

Також Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу та подякував українським захисникам.

"Польський народ дякує вам за ваш опір, за вашу відвагу і ваш захист Вітчизни", - сказав він.