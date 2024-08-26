Дуда назвав загальну вартість військової допомоги, яку Польща надала Україні

Польща з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військову допомогу, вартість якої сягає близько 3 млрд доларів.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
За словами Дуди, загальна вартість допомоги Україні - військової, гуманітарної та іншої - становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, близько 100 млрд злотих (близько 25 млрд доларів).
"Це справді величезні суми. 12 мільярдів злотих (3 млрд доларів - ред.) лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості", - додав глава польської держави.
Він також розповів, що Польща надала Україні майже 400 танків, серед яких - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. Загалом українським захисникам було надано понад тисячу одиниць важкої техніки.
Дуда нагадав, що Україна отримала від Польщі колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, а також 10 винищувачів МіГ-29, 10 вертольотів.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у День Незалежності України відвідав Київ. Під час візиту він висловив сподівання, що війна Росії проти України незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії.
Також він зазначав, що танки, які Польща надала Україні, зараз воюють у Курській області.
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