Дуда назвал общую стоимость военной помощи, которую Польша предоставила Украине

Польша с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине военную помощь, стоимость которой достигает около 3 млрд долларов.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
По словам Дуды, общая стоимость помощи помощи Украине - военной, гуманитарной и другой - составляет 3,3% внутреннего валового продукта Польши, около 100 млрд злотых (около 25 млрд долларов).
"Это действительно огромные суммы. 12 миллиардов злотых (3 млрд долларов - ред.) только военной помощи, поэтому мы действительно очень многое дали Украине учитывая наши возможности", - добавил глава польского государства.
Он также рассказал, что Польша предоставила Украине почти 400 танков, среди которых Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. Всего украинским защитникам было предоставлено более тысячи единиц тяжелой техники.
Дуда напомнил, что Украина получила от Польши колесные бронетранспортеры Rosomak, гаубиці Krab, а также 10 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда в День Независимости Украины посетил Киев. Во время визита он выразил надежду, что война России против Украины скоро завершится победой сил свободы над миром тирании.
Также он отмечал, что танки, которые Польша предоставила Украине, сейчас воюют в Курской области.
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