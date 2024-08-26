Дуда назвал общую стоимость военной помощи, которую Польша предоставила Украине

По словам Дуды, общая стоимость помощи помощи Украине - военной, гуманитарной и другой - составляет 3,3% внутреннего валового продукта Польши, около 100 млрд злотых (около 25 млрд долларов).

"Это действительно огромные суммы. 12 миллиардов злотых (3 млрд долларов - ред.) только военной помощи, поэтому мы действительно очень многое дали Украине учитывая наши возможности", - добавил глава польского государства.

Он также рассказал, что Польша предоставила Украине почти 400 танков, среди которых Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. Всего украинским защитникам было предоставлено более тысячи единиц тяжелой техники.

Дуда напомнил, что Украина получила от Польши колесные бронетранспортеры Rosomak, гаубиці Krab, а также 10 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов.