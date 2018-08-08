Дуда назвал агрессию России против Грузии переломным моментом в истории Европы

В Варшаве проходит конференция, посвященная 10 годовщине нападения России на Грузию

Президент Польши Анджей Дуда написал письмо участникам конференции в Варшаве, посвященной 10 годовщине нападения Российской Федерации (РФ) на Грузию. Об этом пишет "Польское радио".

В письме Дуда отметил, что агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из переломных моментов в новейшей истории Европы.

"Гордость и надежду, которыми Революция роз наполнила сердца грузин, заменили горе и беспомощность в связи с жестоким насилием и траур за погибшими солдатами и мирным жителям", - написал президент Польши.

Дуда также отметил, что война в Грузии показала, что "в архитектуре европейской и мировой безопасности появился тревожный пролом".

"Значение тех трагических событий полностью признавал президент Республики Польша Лех Качиньский, прибывший в Тбилиси в обществе президентов Украины, Литвы, Эстонии и премьера Латвии", - отметил он.

Президент Польши также напомнил, что Польша и Грузия в этом году празднуют 100-летие восстановления независимости.

Напомним, в связи с десятой годовщиной конфликта между Россией и Грузией, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини опубликовала коммюнике, в котором отметила, что военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства.

По ее словам, приверженность ЕС к мирному урегулированию конфликта в Грузии остается такой же сильной, как и раньше. Европейский союз вновь заявил о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, в ЕС подтвердили обязательства участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликтов в Грузии, в том числе путем продолжения своих обязательств в качестве сопредседателя в Женевских дискуссиях, усилия Специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах миссии наблюдателей Европейского союза.

Ранее РБК-Украина писало, что украинский МИД требует от Российской Федерации (РФ) прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.

Во время пресс-конференции в Варшаве министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы.