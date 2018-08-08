Дуда назвав агресію Росії проти Грузії зламним моментом в історії Європи

У Варшаві проходить конференція, присвячена 10 роковинам нападу Росії на Грузію

Президент Польщі Анджей Дуда написав листа до учасників конференції у Варшаві, присвяченої 10 роковинам нападу Російської Федерації (РФ) на Грузію. Про це пише "Польське радіо".

У листі Дуда зазначив, що агресія Росії проти Грузії у 2008 році - це один зі зламних моментів у новітній історії Європи.

"Гордість і надію, якими Революція троянд наповнила серця грузин, замінили горе і безпорадність у зв’язку з жорстоким насильством і траур за загиблими солдатами та мирним жителям", - написав президент Польщі.

Дуда також зазначив, що війна в Грузії показала, що "в архітектурі європейської та світової безпеки з’явився тривожний пролом".

"Значення тих трагічних подій повністю визнавав президент Республіки Польща Лєх Качинський, котрий прибув до Тбілісі у товаристві президентів України, Литви, Естонії та прем’єра Латвії", - зазначив він.

Президент Польші також нагадав, що Польща та Грузія цьогоріч святкують 100-річчя відновлення незалежності.

Нагадаємо, у зв'язку з десятою річницею конфлікту між Росією і Грузією, глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні опублікувала комюніке, в якому зазначила, що військова присутність Росії у Абхазії і Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання.

За її словами, прихильність ЄС мирного врегулювання конфлікту в Грузії залишається такою ж сильною, як і раніше. Європейський союз знову заявив про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, в ЄС підтвердили зобов'язання брати участь у зусиллях по стабілізації і врегулюванню конфліктів у Грузії, в тому числі шляхом продовження своїх зобов'язань у якості співголови в Женевських дискусіях, зусиль Спеціального представника ЄС та постійної присутності на місцях місії спостерігачів Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна писало, що українське МЗС вимагає від Російської Федерації (РФ) припинити окупацію території Грузії, яка триває вже 10 років.

Під час прес-конференції у Варшаві міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.