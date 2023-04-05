Дуда: намагаємося отримати для України гарантії безпеки на саміт НАТО у Вільнюсі

Польща просуває питання гарантій безпеки для України від НАТО і хоче, аби їх надали перед літнім самітом НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який буде найближчим часом, додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати мілітарний потенціал України, почуття безпеки українського суспільства, будуть також дуже сильною підтримкою українських воїнів в боротьбі з російським загарбником", - заявив Дуда.

Польський президент додав, що Варшава підтримує Україну на шляху до членства в НАТО.

"Надіємося, що такі гарантії нам вдасться для України здобути як вступ до майбутнього повного членства України в НАТО, в чому Польща весь час Україну рішуче підтримує", - наголосив лідер.

Нагадаємо, раніше президент Польщі запропонував НАТО надати Україні гарантії безпеки перед літнім самітом альянсу, який відбудеться у Вільнюсі.

Крім того, генсек НАТО також виступив за надання Україні гарантій безпеки, проте наголосив, що це може статися лише після війни.

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