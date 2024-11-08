Дуда може полетіти в США на зустріч з Трампом, - ЗМІ

Нагадаємо, цього тижня у США відбулися вибори. Перемогу здобув республіканець Дональд Трамп, а його Республіканська партія отримала більшість у Сенаті.

Трамп оголосив себе новообраним президентом і вже на першому мітингу після виборів він зробив декілька заяв, зокрема пообіцяв зупинити всі війни.

Президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорили можливу подальшу співпрацю між країнами.

Чого можна очікувати від президентства Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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