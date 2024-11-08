Дуда может улететь в США на встречу с Трампом, - СМИ

Напомним, на этой неделе в США прошли выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, а его Республиканская партия одержала большинство в Сенате.

Трамп объявил себя новоизбранным президентом и уже на первом митинге после выборов сделал несколько заявлений, в частности пообещал остановить все войны.

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили возможное дальнейшее сотрудничество между странами.

Чего можно ожидать от президентства Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.

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