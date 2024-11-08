Дуда може полетіти в США на зустріч з Трампом, - ЗМІ
Президент Польщі Анджей Дуда може полетіти до США. Там він може зустрітись з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN 24.
Gazeta Wyborcza повідомила, що президент Анджей Дуда близько десятої години вечора полетить до США, де зустрінеться з Трампом.
З приводу цих повідомлень Polsat News звернувся до керівника Управління міжнародної політики Канцелярії президента Мешко Павляка. Президентський міністр передав, що "сьогодні не планується виліт".
"Дуда вже привітав Трампа з успіхом. Він також подякував польській діаспорі за активну і колективну участь у виборах", - заявив Павляк.
Нагадаємо, цього тижня у США відбулися вибори. Перемогу здобув республіканець Дональд Трамп, а його Республіканська партія отримала більшість у Сенаті.
Трамп оголосив себе новообраним президентом і вже на першому мітингу після виборів він зробив декілька заяв, зокрема пообіцяв зупинити всі війни.
Президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорили можливу подальшу співпрацю між країнами.
Чого можна очікувати від президентства Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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