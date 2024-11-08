Дуда може полетіти в США на зустріч з Трампом, - ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда може полетіти до США. Там він може зустрітись з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN 24.

Gazeta Wyborcza повідомила, що президент Анджей Дуда близько десятої години вечора полетить до США, де зустрінеться з Трампом. З приводу цих повідомлень Polsat News звернувся до керівника Управління міжнародної політики Канцелярії президента Мешко Павляка. Президентський міністр передав, що "сьогодні не планується виліт". "Дуда вже привітав Трампа з успіхом. Він також подякував польській діаспорі за активну і колективну участь у виборах", - заявив Павляк.