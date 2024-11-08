Дуда может улететь в США на встречу с Трампом, - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда может полететь в США. Там он может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24 .

"Дуда уже поздравил Трампа с успехом. Он также поблагодарил польскую диаспору за активное и коллективное участие в выборах", - заявил Павляк.

По поводу этих сообщений Polsat News обратился к руководителю Управления международной политики Канцелярии президента Мешко Павляку. Президентский министр передал, что "сегодня не планируется вылет".

Gazeta Wyborcza сообщила, что президент Анджей Дуда около десяти часов вечера улетит в США, где встретится с Трампом.

Напомним, на этой неделе в США прошли выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, а его Республиканская партия одержала большинство в Сенате.

Трамп объявил себя новоизбранным президентом и уже на первом митинге после выборов сделал несколько заявлений, в частности пообещал остановить все войны.

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили возможное дальнейшее сотрудничество между странами.

Чего можно ожидать от президентства Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.

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