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Президент Польщі пояснив механізм передачі танків Leopard 2 Україні

Фото: Президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

Польща готова передати Україні Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції. Ідея полягає в тому, аби ціла низка держав зробила свій внесок у вигляді важкої техніки для створення більшого танкового підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента Анджея Дуди, оприлюднену Польським радіо.

"Рота - це невелика, я б навіть сказав, символічна, одиниця, а якщо таких рот буде більше, то буде створена бригадна бойова група або ще більша військова частина, яка буде мати насправді велике військове значення в обороні України - ось чого ми хочемо досягти", - пояснив політик.

Дуда висловив сподівання, що таке формування, оснащене технікою за стандартами НАТО, зможе створити "залізну стіну для агресії РФ проти України".

Нагадаємо, що Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

До слова, уряд Британії розглядає можливість надати Україні свої танки для відбиття російської агресії.

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