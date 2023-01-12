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Президент Польши объяснил механизм передачи танков Leopard 2 Украине

Фото: Президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Польша готова передать Украине Leopard 2 в рамках международной коалиции. Идея состоит в том, чтобы целый ряд государств внес свой вклад в виде тяжелой техники для создания большего танкового подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Анджея Дуды, обнародованное Польским радио.

"Рота - это небольшая, я бы даже сказал, символическая, единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большая воинская часть, которая будет иметь действительно большое военное значение в обороне Украины - вот чего мы хотим достичь", - объяснил политик.

Дуда выразил надежду, что такое формирование, оснащенное техникой по стандартам НАТО, сможет создать "железную стену для агрессии РФ против Украины".

Напомним, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Кстати, правительство Британии рассматривает возможность предоставить Украине свои танки для отражения российской агрессии.

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ПольшаАнджей ДудаВойна России против Украины