Дубневича выпустят из СИЗО в ближайшее время

Народного депутата Ярослава Дубневича в ближайшее время выпустят из следственного изолятора (СИЗО). Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила судья-спикер Апелляционной палаты Высшего Антикоррупционного суда Инна Калугина.

Также она отметила, что на данный момент в СИЗО еще не получили подтверждения о внесении за него залога. Также она добавила, что оформление документов занимает некоторое время.

"Почему он до сих пор остается в СИЗО? В СИЗО еще возможно не получили подтверждение, что деньги поступили на счет. Подтверждение получат в СИЗО и его должны освободить", - пояснила судья-спикер.

Напомним, сегодня, 8 ноября, за нардепа Дубневича был внесен залог. Залог в размере 100 млн гривен вносили 6 и 7 ноября несколько людей. При этом, сумма на 10 млн больше, чем вчера назначила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционную жалобу адвоката нардепа Дубневича и арестовала его до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

31 октября Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Дубневича. В зале парламента ему объявили о подозрении.