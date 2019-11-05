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Генпрокурор не исключает дополнительного подозрения относительно Дубневича

Новости » Политика     05.11.2019 - 23:54
Генпрокурор не исключает дополнительного подозрения относительно Дубневича
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина / Виталий Носач)

Рябошапка не уточняет, о каком подозрении идет речь

В отношении народного депутата Ярослава Дубневича могут объявить еще одно подозрение. По крайней мере, этого не исключает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, о чем он заявил в интервью LB.ua.

По словам Рябошапки, у прокуратуры есть по Дубневичу одно производство, на котором сконцентрировались все силы ведомства.

"Сейчас обратились с ним (производством, - ред.) в парламент. Возможно, будет изменено подозрение или будет дополнительное подозрение, - увидим", - сказал Рябошапка.

Напомним, Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. В зале парламента Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание и арест Дубневича.

Отметим, 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

По данным следствия, Дубневич на посту председателя парламентского комитета организовал схему и пролоббировал выделение средств УЗ на закупку стрелочной продукции, а затем с сообщниками организовал закупку по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

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Новости Украины подозрениеДубневичРуслан Рябошапка
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