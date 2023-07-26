Дубляж фільмів в кинотеатрах: абсолютна більшість українців проти титрів

У якості варіантів перегляду англомовного фільму українці обрали:

англійською мовою - 1,7% відповідей,

англійською мовою з українськими субтитрами - 8,3%,

дубльований фільм українською мовою - 54,9%,

дубльований фільм українською мовою з субтитрами англійською - 15,6%,

дубльований російською мовою - 7,1%,

жоден з запропонованих - 7,5%.

Володіння англійською мовою

Як зазначають автори дослідження, низька підтримка демонстрації фільмів англійською мовою зумовлена низьким рівнем володіння англійською громадянами: лише 1% опитаних відповіли, що володіють нею вільно, 7,5% - що можуть читати, писати та говорити англійською, але не володіють нею вільно, 19% - що можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано, 27% - що орієнтуюся в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть зовсім, 44% - що зовсім не знають англійської мови.

Дещо вищим є рівень володіння англійською мовою людьми з вищою освітою (серед них 2,5% володіють нею вільно, а 13% можуть читати, писати та говорити англійською, але не володіють вільно). Чим молодші респонденти, тим частіше вони володіють англійською мовою. Частка тих, хто володіє нею вільно, зростає від 0,2% серед осіб віком від 60 років та старших, до 3% серед молодих людей віком до 30 років, тих, хто може читати, писати та говорити англійською, але не володіє вільно - відповідно від 2% до 19%. У найстаршій віковій групі 88% відповіли, що зовсім не знають англійської мови, або орієнтуються лише в окремих словах та простих фразах, у наймолодшій - 40,5%.

Опитування проведене Центром Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дубляж та титри

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує офіційно закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування. Серед іншого зобов'яжуть розуміти та розмовляти англійською чиновників, поліцію та прокурорів

Крім того, пропонувалося показувати іноземне без українського дубляжу.

Однак Комітет Верховної ради прибрав із законопроекту про впровадження англійської в Україні вимогу демонструвати іноземні фільми без українського дубляжу.