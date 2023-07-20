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Українському дубляжу бути: з законопроекту про англійську мову прибрали вимогу щодо фільмів

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Четвер 20 липня 2023 13:38
Українському дубляжу бути: з законопроекту про англійську мову прибрали вимогу щодо фільмів Фото: заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту про впровадження англійської в Україні вимогу демонструвати іноземні фільми без українського дубляжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партії "Слуга Народу".

Заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук зазначила, що комітет одноголосно рекомендував парламенту підтримати у першому читанні законопроєкт № 9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні.

"Ми з колегами неодноразово консультувалися з громадськими організаціями та експертами про ризики законопроєкту в питанні захисту української мови. Саме тому ми вилучили вимогу про обов’язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу яких є англійська", - написала Кравчук.

За її словами, саме у такій версії законопроєкт потрапить на розгляд до сесійної зали. Решта дискусії буде до другого читання.

Англійська мова в Україні

Раніше ми повідомляли, що Кабмін готує законопроект, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування в Україні. Також уряд наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

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