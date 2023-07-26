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Дубляж фильмов в кинотеатрах: абсолютное большинство украинцев против титров

Фото: украинцы требуют сохранения дубляжа (facebook.com/kyivcriticsweek)
Автор: Александр Белоус

В начале июля 2023 года абсолютное большинство украинцев выступают за сохранение дубляжа иностранных фильмов на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.

В качестве вариантов просмотра англоязычного фильма украинцы выбрали:

  • на английском языке - 1,7% ответов,
  • на английском языке с украинскими субтитрами - 8,3%,
  • дублированный фильм на украинском языке - 54,9%,
  • дублированный фильм на украинском языке с субтитрами на английском - 15,6%,
  • дублированный на русском языке - 7,1%,
  • ни один из предложенных - 7,5%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Дубляж и титры

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает официально закрепить статус английского как языка международного общения. Среди прочего обяжут понимать и разговаривать по-английски чиновников, полицию и прокуроров

Кроме того, предлагалось показывать иностранное без украинского дубляжа.

Однако Комитет Верховной рады убрал из законопроекта о внедрении английского в Украине требование демонстрировать иностранные фильмы без украинского дубляжа.

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