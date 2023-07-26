Дубляж фильмов в кинотеатрах: абсолютное большинство украинцев против титров

В начале июля 2023 года абсолютное большинство украинцев выступают за сохранение дубляжа иностранных фильмов на украинском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.
В качестве вариантов просмотра англоязычного фильма украинцы выбрали:
Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает официально закрепить статус английского как языка международного общения. Среди прочего обяжут понимать и разговаривать по-английски чиновников, полицию и прокуроров
Кроме того, предлагалось показывать иностранное без украинского дубляжа.
Однако Комитет Верховной рады убрал из законопроекта о внедрении английского в Украине требование демонстрировать иностранные фильмы без украинского дубляжа.
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