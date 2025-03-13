Дубль Яремчука не врятував "Олімпіакос": Ліга Європи залишилась без українців

Ліга Європи, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Атлетік – "Рома" – 3:1 (перший матч - 1:2)

Голи: Ніко Вільямс, 45+3, 82, Берчіче, 68 – Паредес, 90+3 (пенальті)

Вилучення: Хуммельс (Р), 11 (пряма червона)

"Олімпіакос" – "Буде-Глімт" – 2:1 (перший матч - 0:3)

Голи: Яремчук, 53, 65 – Хьог, 36

Незабитий пенальті: Родіней (О), 62

Вилучення: Цолакіс (О), 89 (пряма червона)

Хід матчу "Атлетік" - "Рома" зумовило раннє вилучення Хуммельса. На 11-й хвилині німець спочатку помилився з передачею, а потім, рятуючи ситуацію, зніс Санаді. Пряма червона за фол останньої надії. "Атлетік", отримавши чисельну перевагу, реалізував її в компенсований до першого тайму час. А після перерви забив ще двічі. Досягши необхідного результату, баски вже не рвали жили, тримали м'яч, розігрували до вірного. Нервові спроби італійців якось виправити ситуацію призвели лише до пенальті в компенсований час. Його реалізував Паредес, але було вже запізно.

Довбик вийшов у старті, але після вилучення Хуммельса став відверто зайвим на полі. Фактурний нападник явно не підходив до гри, коли треба було потримати м'яч, збивати атаки господарів. Раньєрі замінив українця після першого тайму.

Вилучення Хуммельса зламало гру "Роми" (фото: uefa.com)

У "Олімпіакоса" було мало шансів після 0:3 у Норвегії. Зменшилися вони в середині першого тайму, коли гості зусиллями Хьога відкрили рахунок. Капітан "Буде-Глімт" забив свій третій гол у ворота грецького клубу за два матчі. Проте після перерви господарі ледь не перевернули гру. І головною рушійною силою став українець Яремчук.

Наш нападник вийшов на поле після перерви і відзначився дві. Якби між цими голами не схибив при виконанні пенальті Родіней, "Олімпіакос" міг би дотиснути суперника. А так, греки слідом за "Ромою" залишають євротурнір. Ліга Європи залишилась без представників України.

GOAL: Yaremchuk

Olympiacos 1-1 Bodo Glimtpic.twitter.com/vsq8i5Z5Xy — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 13, 2025