Дубль Яремчука не спас "Олимпиакос": Лига Европы осталась без украинцев

Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи

"Атлетик - "Рома" - 3:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Нико Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 - Паредес, 90+3 (пенальти)

Удаления: Хуммельс (Р), 11 (прямая красная)

"Олимпиакос" - "Буде-Глимт" - 2:1 (первый матч - 0:3)

Голы: Яремчук, 53, 65 - Хёг, 36

Незабитый пенальти: Родиней (О), 62

Удаление: Цолакис (О), 89 (прямая красная)

Ход матча "Атлетик" - "Рома" предопределило раннее удаление Хуммельса. На 11-й минуте немец сначала ошибся с передачей, а затем, спасая ситуацию, снес Санади. Прямая красная за фол последней надежды. "Атлетик", получив численное преимущество, реализовал его в компенсированное к первому тайму время. А после перерыва забил еще дважды. Достигнув необходимого результата, баски уже не рвали жилы, держали мяч, разыгрывали до верного. Нервные попытки итальянцев как-то исправить ситуацию привели лишь к пенальти в компенсированное время. Его реализовал Паредес, но было уже поздно.

Довбик вышел в старте, но после удаления Хуммельса стал откровенно лишним на поле. Фактурный нападающий явно не подходил к игре, когда надо было подержать мяч, сбивать атаки хозяев. Раньери заменил украинца после первого тайма.

Удаление Хуммельса сломало игру "Ромы" (фото: uefa.com)

У "Олимпиакоса" было мало шансов после 0:3 в Норвегии. Уменьшились они в середине первого тайма, когда гости усилиями Хёга открыли счет. Капитан "Буде-Глимт" забил свой третий гол в ворота греческого клуба за два матча. Однако после перерыва хозяева едва не перевернули игру. И главной движущей силой стал украинец Яремчук.

Наш нападающий вышел на поле после перерыва и отличился дважды. Если бы между этими голами не ошибся при исполнении пенальти Родиней, "Олимпиакос" мог бы дожать соперника. А так, греки вслед за "Ромой" покидают евротурнир. Лига Европы осталась без представителей Украины.

GOAL: Яремчук

Olympiacos 1-1 Bodo Glimtpic.twitter.com/vsq8i5Z5Xy - Goals Xtra (@GoalsXtra) 13 марта 2025 года