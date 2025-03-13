Дубль Яремчука не спас "Олимпиакос": Лига Европы осталась без украинцев
Итальянская "Рома" Артема Довбика и греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука провели непростые ответные матчи в 1/8 финала Лиги Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи
"Атлетик - "Рома" - 3:1 (первый матч - 1:2)
Голы: Нико Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 - Паредес, 90+3 (пенальти)
Удаления: Хуммельс (Р), 11 (прямая красная)
"Олимпиакос" - "Буде-Глимт" - 2:1 (первый матч - 0:3)
Голы: Яремчук, 53, 65 - Хёг, 36
Незабитый пенальти: Родиней (О), 62
Удаление: Цолакис (О), 89 (прямая красная)
Ход матча "Атлетик" - "Рома" предопределило раннее удаление Хуммельса. На 11-й минуте немец сначала ошибся с передачей, а затем, спасая ситуацию, снес Санади. Прямая красная за фол последней надежды. "Атлетик", получив численное преимущество, реализовал его в компенсированное к первому тайму время. А после перерыва забил еще дважды. Достигнув необходимого результата, баски уже не рвали жилы, держали мяч, разыгрывали до верного. Нервные попытки итальянцев как-то исправить ситуацию привели лишь к пенальти в компенсированное время. Его реализовал Паредес, но было уже поздно.
Довбик вышел в старте, но после удаления Хуммельса стал откровенно лишним на поле. Фактурный нападающий явно не подходил к игре, когда надо было подержать мяч, сбивать атаки хозяев. Раньери заменил украинца после первого тайма.
Удаление Хуммельса сломало игру "Ромы" (фото: uefa.com)
У "Олимпиакоса" было мало шансов после 0:3 в Норвегии. Уменьшились они в середине первого тайма, когда гости усилиями Хёга открыли счет. Капитан "Буде-Глимт" забил свой третий гол в ворота греческого клуба за два матча. Однако после перерыва хозяева едва не перевернули игру. И главной движущей силой стал украинец Яремчук.
Наш нападающий вышел на поле после перерыва и отличился дважды. Если бы между этими голами не ошибся при исполнении пенальти Родиней, "Олимпиакос" мог бы дожать соперника. А так, греки вслед за "Ромой" покидают евротурнир. Лига Европы осталась без представителей Украины.
GOAL: Яремчук- Goals Xtra (@GoalsXtra) 13 марта 2025 года
Olympiacos 1-1 Bodo Glimtpic.twitter.com/vsq8i5Z5Xy
ГОЛ: Яремчук (2)- Goals Xtra (@GoalsXtra) 13 марта 2025 г.
Олимпиакос 2-1 Бодо Глимтpic.twitter.com/XAar4w2gwv
Ранее сборная Украины с девятью временными игроками провела первую тренировку в Испании перед матчами с Бельгией.