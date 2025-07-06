Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена та сенсація від Хюлькенберга: сюрпризи дощової гонки в Сільверстоуні

У Сільверстоуні відбувся 12-й етап сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії. Перемогу здобув пілот "Макларена" Ландо Норріс, який найкраще впорався з непередбачуваними дощовими умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Поул-позишн у кваліфікації виграв Макс Ферстаппен, але лідер "Ред Булл" не зумів реалізувати стартову перевагу. На мокрій трасі він припустився кількох помилок, зокрема на 21-му колі вилетів із траси, та фінішував лише п'ятим.
Оскар Піастрі з "Макларена" очолив пелотон на 8-му колі, однак отримав 10-секундний штраф за небезпечне гальмування перед Ферстаппеном під сейфіті-каром. Саме це коштувало йому першого місця – після піт-стопу лідерство перехопив Норріс.
У підсумку Піастрі фінішував другим, а третім – сенсаційно Ніко Хюлькенберг із "Заубера", який утримував антирекорд Ф-1 за кількістю стартів без подіуму – 239. Німець вперше в кар'єрі піднявся на третю сходинку.
Гонка була багата на сходи: вже на перших колах вибули Ліам Лоусон, Габріель Бартолето, пізніше – Ісак Хаджар після зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі.
Шарль Леклер з "Феррарі" через погану видимість на мокрій трасі вилетів у гравій і завершив гонку передостаннім.
Таким чином, у загальному заліку Норріс наблизився до Піастрі на 8 очок.
Підсумки Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун, 52 кола):
Не фінішували:
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