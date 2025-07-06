Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена та сенсація від Хюлькенберга: сюрпризи дощової гонки в Сільверстоуні

Деталі гонки

Поул-позишн у кваліфікації виграв Макс Ферстаппен, але лідер "Ред Булл" не зумів реалізувати стартову перевагу. На мокрій трасі він припустився кількох помилок, зокрема на 21-му колі вилетів із траси, та фінішував лише п'ятим.

Оскар Піастрі з "Макларена" очолив пелотон на 8-му колі, однак отримав 10-секундний штраф за небезпечне гальмування перед Ферстаппеном під сейфіті-каром. Саме це коштувало йому першого місця – після піт-стопу лідерство перехопив Норріс.

У підсумку Піастрі фінішував другим, а третім – сенсаційно Ніко Хюлькенберг із "Заубера", який утримував антирекорд Ф-1 за кількістю стартів без подіуму – 239. Німець вперше в кар'єрі піднявся на третю сходинку.

Гонка була багата на сходи: вже на перших колах вибули Ліам Лоусон, Габріель Бартолето, пізніше – Ісак Хаджар після зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі.

Шарль Леклер з "Феррарі" через погану видимість на мокрій трасі вилетів у гравій і завершив гонку передостаннім.

Таким чином, у загальному заліку Норріс наблизився до Піастрі на 8 очок.

Підсумки Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун, 52 кола):

Ландо Норріс ("Макларен") – 52 кола Оскар Піастрі ("Макларен") +6,812 Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +34,742 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +39,812 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +56,781 П'єр Гаслі ("Альпін") +59,857 Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1:00,603 Алекс Албон ("Вільямс") +1:04,135 Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1:05,858 Джордж Рассел ("Мерседес") +1:10,674 Олівер Берман ("Хаас") +1:12,095 Карлос Сайнс ("Вільямс") +1:16,592 Естебан Окон ("Хаас") +1:17,301 Шарль Леклер ("Феррарі") +1:24,477 Юкі Цунода ("Ред Булл") – відставання на 1 коло

Не фінішували: