Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена и сенсация от Хюлькенберга: сюрпризы дождливой гонки в Сильверстоуне

В Сильверстоуне состоялся 12-й этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании. Победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который лучше всех справился с непредсказуемыми дождливыми условиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Поул-позишн в квалификации выиграл Макс Ферстаппен, но лидер "Ред Булл" не сумел реализовать стартовое преимущество. На мокрой трассе он допустил несколько ошибок, в частности на 21-м круге вылетел с трассы, и финишировал лишь пятым.
Оскар Пиастри из "Макларена" возглавил пелотон на 8-м круге, однако получил 10-секундный штраф за опасное торможение перед Ферстаппеном под сейфити-каром. Именно это стоило ему первого места - после пит-стопа лидерство перехватил Норрис.
В итоге Пиастри финишировал вторым, а третьим - сенсационно Нико Хюлькенберг из "Заубера", который удерживал антирекорд Ф-1 по количеству стартов без подиума - 239. Немец впервые в карьере поднялся на третью строчку.
Гонка была богата на сходы: уже на первых кругах выбыли Лиам Лоусон, Габриэль Бартолето, позже - Исак Хаджар после столкновения с Кими Антонелли.
Шарль Леклер из "Феррари" из-за плохой видимости на мокрой трассе вылетел в гравий и завершил гонку предпоследним.
Таким образом, в общем зачете Норрис приблизился к Пиастри на 8 очков.
Итоги Гран-при Великобритании (Сильверстоун, 52 круга):
Не финишировали: