Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена и сенсация от Хюлькенберга: сюрпризы дождливой гонки в Сильверстоуне

Детали гонки

Поул-позишн в квалификации выиграл Макс Ферстаппен, но лидер "Ред Булл" не сумел реализовать стартовое преимущество. На мокрой трассе он допустил несколько ошибок, в частности на 21-м круге вылетел с трассы, и финишировал лишь пятым.

Оскар Пиастри из "Макларена" возглавил пелотон на 8-м круге, однако получил 10-секундный штраф за опасное торможение перед Ферстаппеном под сейфити-каром. Именно это стоило ему первого места - после пит-стопа лидерство перехватил Норрис.

В итоге Пиастри финишировал вторым, а третьим - сенсационно Нико Хюлькенберг из "Заубера", который удерживал антирекорд Ф-1 по количеству стартов без подиума - 239. Немец впервые в карьере поднялся на третью строчку.

Гонка была богата на сходы: уже на первых кругах выбыли Лиам Лоусон, Габриэль Бартолето, позже - Исак Хаджар после столкновения с Кими Антонелли.

Шарль Леклер из "Феррари" из-за плохой видимости на мокрой трассе вылетел в гравий и завершил гонку предпоследним.

Таким образом, в общем зачете Норрис приблизился к Пиастри на 8 очков.

Итоги Гран-при Великобритании (Сильверстоун, 52 круга):

Ландо Норрис ("Макларен") - 52 круга Оскар Пиастри ("Макларен") +6,812 Нико Хюлькенберг ("Заубер") +34,742 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +39,812 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +56,781 Пьер Гасли ("Альпин") +59,857 Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1:00,603 Алекс Албон ("Уильямс") +1:04,135 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1:05,858 Джордж Рассел ("Мерседес") +1:10,674 Оливер Берман ("Хаас") +1:12,095 Карлос Сайнс ("Уильямс") +1:16,592 Эстебан Окон ("Хаас") +1:17,301 Шарль Леклер ("Феррари") +1:24,477 Юки Цунода ("Ред Булл") - отставание на 1 круг

Не финишировали: