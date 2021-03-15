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Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 12:28
Дубинского исключили из партии "Слуга народа" Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Причиной этого стало нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Об этом говорится в распоряжении главы партии Александра Корниенко, сообщает пресс-служба СН.

Отмечается, что Дубинский 14 марта по собственной инициативе провел "какое-то мероприятие", где приняли решение о переизбрании главы и членов политического совета Киевской областной организации.

"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуги народа" невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами политсовета и национального совета общин... Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава", - сообщили в партии.

Также в "СН" добавили, что действия Дубинского дискредитируют партию "Слуга народа". Он может обжаловать решение на следующем съезде партии.

"Если человек не член партии, на нее не распространяется партийный статус. Надо каким-то правилам партийным служить. Он хотел принимать какие-то решения несогласованные. Мы ему открыли путь. Зеленый цвет не тяготеет над господином Дубинский", - пояснил решение партии Корниенко на брифинге.

Он добавил, что Дубинский остается заместителем главы финансового комитета Верховной рады.

Напомним, с 14 марта Дубинский не возглавляет местной организацию "Слуги народа" в Киевской области.

Ранее РБК-Украина писало, что Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в парламенте. До этого США обвинили его во вмешательстве в американские выборы и внесли в санкционный список.

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