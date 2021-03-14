Дубинский больше не глава "Слуги народа" в Киевской области

Народный депутат Александр Дубинский больше не возглавляет киевскую областную организацию партии "Слуги народа". Сегодня местная ячейка избрала нового руководителя.

Об этом РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук

"Да, могу подтвердить, сегодня утром состоялась конференция областной ячейки и на конференции главой выбрали народного депутата Андрея Мотовиловца. Соответственно, Дубинский автоматически потерял членство в руководящем органе партии - Национальном совете общин", - отметила Кравчук.

Напомним, ранее на съезде "Слуги народа" утвердили новую редакцию устава, согласно которой создается новый руководящий орган - Национальный совет общин, в который будут входить главы всех областных организаций.

Киевская областная организация сразу заявила о недопустимости участия в этом совете Дубинского. Несмотря на исключение из фракции, он до сих пор возглавлял областную ячейку.

В январе США обвинили его во вмешательстве в американские выборы и внесли в санкционный список. После этого Дубинского исключили из фракции в Верховной раде.