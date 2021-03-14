ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа"

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 марта 2021 12:55
Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа" Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Народного депутата Александра Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа". Такой вопрос уже рассматривается.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"… в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина сообщила, что киевская областная ячейка сегодня избрала нового руководителя. Таким образом, Дубинский больше не возглавляет местную организацию "Слуги народа" в Киевской области.

Вместо него на конференции выбрали нардепа Андре Мотовиловца. Отметим, накануне партия изменила устав, согласно которому создается новый руководящий орган - в него автоматически входят руководители областных ячеек.

В феврале Дубинского исключили из фракции "Слуги народа" в Верховной раде. До этого США обвинили его во вмешательстве в американские выборы и внесли в санкционный список.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика партия Слуга народа
NEWS
Расследование штурма Капитолия является едва ли не самым сложным в истории, - Минюст США
Расследование штурма Капитолия является едва ли не самым сложным в истории, - Минюст США
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации