Народного депутата Александра Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа". Такой вопрос уже рассматривается.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии .

"… в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина сообщила, что киевская областная ячейка сегодня избрала нового руководителя. Таким образом, Дубинский больше не возглавляет местную организацию "Слуги народа" в Киевской области.

Вместо него на конференции выбрали нардепа Андре Мотовиловца. Отметим, накануне партия изменила устав, согласно которому создается новый руководящий орган - в него автоматически входят руководители областных ячеек.

В феврале Дубинского исключили из фракции "Слуги народа" в Верховной раде. До этого США обвинили его во вмешательстве в американские выборы и внесли в санкционный список.